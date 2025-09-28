  • Home
  • /
  • Peanut Butter Cup Sundae

Peanut Butter Cup Sundae

$0

1
PEANUT BUTTER CUP SUNDAE - FRESH HOME MADE PEANUT BUTTER BOWL, HOLLOWED OUT WITH PEANUT BUTTER SAUCE IN CENTER - TOPPED WITH ONE/TWO/THREE SCOOPS OF YOUR FAVORIATE ICE CREAM, HOT FUDGE, SPRINKLES AND WHIP CREAM