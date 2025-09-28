  • Home
  • /
  • Banana Split Sundae

Banana Split Sundae

$0

1
BANANA SPLIT - FRESH CUT BANANA, LAYED WITH ONE/TWO/THREE SCOOPS OF YOUR FAVORITE ICE CREAM OR FRSH GREEK YOGURT, TOPPED WITH FRESH BERRIES, GRANOLA , FRESH CHOPPED NUTS, WHIP CREAM AND SPRINKLES